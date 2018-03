Lekaj i bindur: Sot votohet demarkacioni

Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Pal Lekaj në një prononcim për Telegrafin ka bërë të ditur që seanca për ratifikimin e Marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi do të vazhdojë sot në orën 11:00 dhe do të merr epilog pozitiv.

Lekaj tha se ratifikimi i kësaj marrëveshje do të bëhet sot.

“Sot do merr epilog pozitiv ratifikimi i Marrëveshjes së Demarkacionit me Malin e Zi, që do të thotë votohet”, ka thënë Lekaj për Telegrafin.

Të martën pas një seance maratonike në Kuvendin e Kosovës ku në rend dite ishte ratifikimi i Projektligjit të demarkacionit me Malin e Zi, u vendos që vazhdimi i kësaj seance të jetë në orën 11:00.

Vazhdimi i kësaj seance është vendosur sot në orën 11:00.

Për ratifikimin e kësaj marrëveshje nevojiten 80 vota nga 120 deputetët e Kuvendit.