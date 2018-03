Lekaj ankohet te ambasadori i Kosovës në Shqipëri për taksën

Ministri i Infrastrukturës Pal Lekaj, priti sot Ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Sylë Ukshini, ku si temë diskutimi ishte çështja e taksës rrugore për Rrugën e Kombit.

Ministri Lekaj potencoi edhe një herë se nuk është i pajtimit me këtë taksë që e ka vlerësuar si të papërballueshme për standardin e Kosovës.

“Ne si Ministri e Infrastrukturës i kemi marrë me shqetësim gjitha ato ankesa të qytetarëve të Kosovës, sa i përket tarifës rrugore të autostradës së Kombit. Ajo që mund të them, është se ne nuk jemi njoftuar paraprakisht dhe as nuk jemi konsultuar me Qeverinë shqiptare për këtë rast nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë zoti Gjiknuri”, deklaroi Lekaj, bëhet e ditur në komunikatën dërguar mediave.

Ndërsa ambasadori e njoftoi ministrin Lekaj lidhur me takimin e tij me ministrin e Infrastrukturës dhe energjisë Demian Gjiknuri, të cilit ia ka përcjellë letrën, dhe i ka kërkuar një takim në kohën më të shkurtër të mundshme për t’i trajtuar këto gjëra.