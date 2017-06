Legjenda e Realit: “Mbappe, zemra jote dhe e imja janë të bardha”

Christian Karembeu beson se Kylian Mbappe do ta veshë fanellën e Real Madridin.

Legjenda e Real Madridit dhe Francës, Christian Karembeu, beson se është vetëm çështja kohe që sulmuesi i Monacos, Kylian Mbappe, ta veshë fanellën e Los Blancos.

18 vjeçari ka shkëlqyer me Monacon sezonin që lamë pas, duke shënuar 26 gola në 44 paraqitje. Ai është objektivi kryesor i Realit për këtë afat kalimtar.

“A e sheh Mbappen me fanellën e bardhë në të ardhmen? Po. Mendoj se zemra e tij dhe e imja janë të bardha”, tha fillimisht Karembeu.

“Ai duhet ta di se çfarë dëshiron. Me Madridin mund të fitojë tituj dhe gjithashtu mund ta ndihmojë që të zhvillohet si lojtar, sidomos me Zidanin. Shpresoj se do të nënshkruajë me Realin”, shtoi Karembeu.

Mediat spanjolle e franceze insistojnë se edhe Mbappe e dëshiron një lëvizje në “Santiago Bernabeu”, që mund të bëhet lojtari më i shtrenjtë në botë për moshën e tij.