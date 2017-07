Legjenda e Juventusit merr drejtimin e Partizanit

Ashtu siç ishte raportuar prej disa ditësh, trajneri i ri i Partizanit është Mark Luliano.

Italiani është zyrtarizuar nga klubi nëpërmjet një postimi në faqen e “Facebook”-ut, ku njofton se prezantimi i tij do të bëhet të mërkurën.

“TE MERKUREN, KLUBI PREZANTON TRAJNERIN E RI PER SEZONIN 2017 – 2018. Në një konferencë për shtyp, e cila do të organizohet paraditen e së mërkurës në ambientet e klubit, datë 26 korrik, ora 11:00, Mark Iuliano dhe ndihmësi i tij Alexandro Dossena do të prezantohen zyrtarisht përpara medieve”, – shkruhet në postimin përkatës.

Luliano është zgjedhur nga drejtori i përgjithshëm i “Demave të kuq”, Luciano Moggi, i cili ka marrë gjithçka përsipër për të ndërtuar një Partizanin të fortë për sezonin e ardhshëm futbollistik.