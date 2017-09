LDK: Shtyerja e votimit për Interpol, dështimi i radhës së qeverisë

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka vlerësuar se vendimi i Haradinajt për “të shtyrë votimin e kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Interpol”, është dorëzim dhe dështimi i radhës i kësaj Qeverie, e cila na i humbi disa muaj të vlefshëm për lobim, duke u marrë me “shitblerje” deputetësh.

Komunikata e plotë e LDK-së:

Siç ndodhi me UNESCO-n në vitin 2015, me veprimet tona e bëmë të pamundur anëtarësimin edhe në INTERPOL. Atëherë me gazlotsjellës në Kuvend dhe protagonizëm amatoresk nga ish-drejtuesit e MPJ-së. Tash, duke hyrë në zgjedhje për t’ia realizuar ambiciet një individi, i cili u dorëzua rrugës. Vendimi i Haradinajt për “të shtyrë votimin e kërkesës së Kosovës për anëtarësim në Interpol”, është dorëzim dhe dështimi i radhës i kësaj Qeverie, e cila na i humbi disa muaj të vlefshëm për lobim duke u marrë me “shitblerje” deputetësh. E hodhën posht punën kolosale të Kryeministrit Mustafa dhe Ministrit Hyseni, duke mos pas guxim e autoritet për ta shtyrë përpara këtë vendim të madh. Tash presim çfarë do të ndodhë me liberalizimin e vizave, me demarkacionin, me asociacionin, me krijimin e Ushtrisë që u dëmtua për shkak të protagonizmit pa frerë… “Na duhet një qeveri që merr vendime të mëdha”, thoshin dikur ata që sot janë strukur zyrave, e po dështojnë në çdo hap!