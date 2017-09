LDK – PDK-së në Prishtinë: Ndihmuat Shpendin të fitonte, me ne nuk qeverisni

Kandidatja për Këshilltare në Kuvendin Komunal të Prishtinës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Fiknete Bejta ka akuzuar Partinë Demokratike të Kosovës që ka përkrahur Shpend Ahmetin të fitojë Prishtinën.

Bejta në “Fakt Plus” në Tribuna Channel, thotë se PDK e ka parë gabimin e vet dhe u bë mashë e VV-së.

“LDK ka pasur problem që iu ka ndërpre zhvillimi. Qytetarët e Prishtinës kemi humbur katër vjet me qeverisjen e Shpend Ahmetit. Mënyrën e vetme PDK e kishte që të merrte Prishtinën përmes Vetëvevendosjes. Ne nuk duam qeverisje me PDK-në, duam të qeverisim me qytetarët e Prishtinës”, tha Bejta gjatë debatit me kandidatin për Këshilltar Komunal të PDK-së, Muhamet Selmani.