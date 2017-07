LDK e Podujevës analizon rezultatin zgjedhor

Në takimin, të cilin e udhëhoqi kryetari i Degës së LDK-së, Agim Veliu, u diskutua dhe u analizua rezultati i LDK-Podujevë në zgjedhjet e parakohshme nacionale. Me këtë rast u themelua një grup punues në përbërje nga anëtarë të Kryesisë, Forumi i Gruas dhe Forumi i Rinisë, i cili do ta përgatis një raport të detajuar për rezultatet e zgjedhjeve të 11 qershorit.

Kryesia e degës, gjithashtu vendosi që menjëhere të fillohet me përgatitjet për zgjedhjet lokale. U tha se do të nisin takimet me grupet e profesionistëve, të propozuar nga nëndegët, të cilët do ta bartin barrën kryesore të hartimit të platformës qeverisëse të LDK-së për zgjedhjet lokale.

Në takimin e kryesisë së LDK-së në Podujevë u diskutua edhe për rezultatin e LDK-së dhe partnerëve të saj në nivel vendi në zgjedhjet e 11 qershorit.

LDK e Podujevës përjashon në çdo variant mundësinë e bashkëqeverisjes me PDK-në.

Kryesia e Degës në Podujevë vlerësoi se në rrethanat aktuale më e mira për LDK-në do të ishte qëndrimi në opozitë. /KI/