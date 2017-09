LDK: Dikush hodhi vezë mbi pjesëmarrësit në aktivitetin e Abrashit në kryeqytet(Foto)

Disa vezë janë hedhur në mes të aktivitetit që është zhvilluar të premten në mbrëmje nga kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi.

Gjatë një loje të basketbollit, që Abrashi e ka zhvilluar me të rinj në një terren sportiv në Lagjen “Dardania”, disa individë, që sipas pjesëmarrësve dyshohen të jenë aktivistë të VV-së, kanë hedhur disa vezë në mes të pjesëmarrësve duke ikur më pas me vrap në hapësirat e shumta të pandriçuara të kësaj lagje.

Këto zhvillime janë konfirmuar edhe nga kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi.

Abrashi ka thënë se është ndjerë i shqetësuar nga këto veprime të pakontrolluara, “pasi që hedhjet e gjësendeve mund të lëndojnë ndonjë qytetarë duke kërkuar nga organizuesit e këtyre akteve vandale që të lenë anash veprimet të dhunshme por të bëjnë fushatë të qytetëruar ashtu siç e meritojnë qytetarët e Prishtinës”.

Të premten mbrëma, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, së bashku me kandidatët për Asamble Komunale të Prishtinës, kanë zhvilluar një lojë basketbolli, së bashku me të rinjtë e Lagjes “Dardania”.

Me këtë rast, Abrashi ka prezantuar edhe Programin për sport i cili parasheh që çdo lagje e Prishtinës të ketë Qendrën Rekreative Sportive – sipas standardeve ndërkombëtare, të cilat do të ndërtohen me buxhetin e komunës dhe përmes partneritetit publik-privat.