Latifi prezantohen te Puskas Academy

Liridon Latifi tashmë zyrtarisht është lojtar i Puskas Academ.

Djaloshi prishtinas pasi arriti ta dërgojë Skënderbeun në Ligën e Evropës, ku eliminuan Dinamo Zagrebin.

Latifi i ka dhënë përshtypjet e para për klubin.

“Përshtypja ime e parë këtu është shumë e mirë dhe po ndjehem mirë. I mësova qëllimet që i ka klubi dhe besoj që do ta ndihmoj klubin për t’i arritur këto qëllimet”, ka thënë Latifi.

Latifi do të largohet menjëherë pasi e nënshkroi kontratën pasi është ftuar nga Cristian Panucci.

Ai do të jetë i pranishëm për ndeshjet me Lihtenshtejnin dhe Maqedoninë me datat 2 dhe 5 shtator.