Largimi i Listës Serbe nuk nënkupton edhe shembjen e qeverisë

Dalja e Listës Serbe nga Ekzekutivi, nuk shkakton rënie të Qeverisë. Dy partitë opozitare, LDK e Vetëvendosje, kanë shprehur qëndrimin e tyre kundër faktorizimit të kësaj liste, duke thënë se nuk do të lejojnë që ajo të përcaktojë fatin politik të Kosovës. Analistët politikë i shohin si shpresëdhënëse qëndrimet e këtyre dy subjekteve

Përkundër që me vetëm 52 vota në Kuvend, Qeveria e Kosovës, sipas analistit Imer Mushkolaj, do të vazhdojë së funksionuari. Mushkolaj i sheh si shpresëdhënëse deklaratat e LDK-së dhe Vetëvendosjes për ta mbështetur vazhdimin e qeverisjes.

“Qeveria mund të vazhdojë. Jo domosdoshmërish largimi i një partneri të koalicionit nënkupton edhe shembjen e qeverisë, por do të ketë probleme në vendimmarrje”, tha Mushkolaj për Radio Kosovën.

Kreu i Vetëvendosjes, Albin Kurti, tha një ditë më parë se në vend se të lutet Lista Serbe të kthehet në Qeveri, duhet të zëvendësohen ministrat e saj, duke ftuar që të bëhen pjesë e Qeverisë, ata serb që e pranojnë Republikën e Kosovës, ndërsa përmendi si shembull Nenad Rashiqin. Kjo, sipas Mushkolajt, do të ishte zgjidhje, por ai nuk beson se Qeveria do të bëjë një veprim të tillë.

“Largimin e Listës Serbe nga Qeveria më shumë e shoh si një lloj shantazhi që Qeveria e Kosovës të mund të procedojë më shpejt me krijimin e asociacionit, por nuk besoj se do të mund të zëvendësohen me përfaqësues të tjerë të serbëve të Kosovës”, tha Mushkolaj.

Lista Serbe doli nga koalicioni qeverisës, pas arrestimit në veri dhe më pas deportimit në Serbi të drejtorit të Zyrës për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriq. Kjo listë ka paralajmëruar hapa të njëanshëm për formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Kryeministri Haradinaj të martën e quajti të dëmshëm një paralajmërim të tillë, teksa mohoi se vendi do të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

“As s’ka rend të zgjedhjeve, as s’ka rënie të Qeverisë. Unë shpresoj se Lista Serbe do të reflektojë, sepse veprimet e njëanshme, shkëputja e bashkëpunimit nuk është zgjidhje. Zgjidhja e vetme është bashkëpunimi”, ka thënë Haradinaj.

Për Qeverinë e Kosovës ka folur edhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, duke thënë se ajo nuk do të bie, pasi që, siç është shprehur Vuçiq, kur është puna të bëhen kundër serbëve, të gjithë shqiptarët do të bëhen bashkë. Vuçiq ka thënë se Lista Serbe do të qëndrojë në opozitë dhe do të luftojë për serbët e Kosovës, e për këtë do ta ketë ndihmën e shtetit serb.