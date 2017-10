Lansohet pulla postare për të promovuar të ushqyerit me qumësht të gjirit

Ministria e Shëndetësisë, Departamenti për Shërbimet Shëndetësore – Divizioni për Shëndetin e Nënës, Fëmijës dhe Shëndet Reproduktiv dhe Posta e Kosovës, në bashkëpunim me UNICEF-in do të bëjnë lansimin e pullës postare për të promovuar të ushqyerit me qumësht të gjirit me moton “Ta mbështesim gjidhënien së bashku”.

Java për të ushqyerit me qumësht të gjirit, nga 1 deri më 7 Tetor 2017, organizohet në bashkëpunim dhe përkrahjen e Shërbimeve Klinike Univerzitare të Kosovës, institucionet lokale dhe Qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare, Shoqatën e mamive, grupet përkrahësve të nënave për të ushqyerit me qumësht të gjirit, grupi për Institucionet Mike të Foshnjës, Kryqin e Kuq të Kosovës, OJQ Save the Children, Fondacioni për nëna dhë fëmijë.

Në këtë takim janë të ftuar Ministri i Shëndetësisë, Kryeshefi i Postës së Kosovës, Shefi dhe Zëvendës Shefi i Zyrës së UNICEF-it, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, Drejtorët e Departamenteve në MSh dhe MZhE, Zyrtar të Postës së Kosovës, Udhëheqësja e grupit për Institucionet Mike të Foshnjës, profesionistë të tjerë, OBSh, Save the Children, Kryqi i Kuq i Kosovës, Shoqata e mamive, Akcioni për Nëna dhe Fëmijë, mediat.