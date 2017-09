Lajm i mirë për veteranët, pagat i marrin këtë muaj

Kryetari i veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka një lajm të mirë për veteranët. Veteranët të cilët muajin e kaluar nuk i kanë marrë pensionet e tyre këtë muaj do t’i marrin.

Kryetari i organizatës së veteranëve të UCK-së, Hysni Gucati për Indeksonline ka thënë se veteranët do të paguhen këtë muaj. Gucati shtoi se edhe borxhi i muajit të kaluar do të jepet në këtë muaj.

“Veteranët do t’i marrin me kohë pensionet dhe po ashtu të muajit të kaluar të cilët nuk e kanë marr. Kam pasur takime më herët me institucionet përkatëse, dhe veteranët nuk do të mbesin pa pensione” ka thënë Gucati.

Ndryshe,në muajin gusht Qeveria e Kosovës nuk ka arritur që t’i sigurojë mjetet për t’i bërë këto pagesa.

Mungesa e mbi 4 milionë eurove ka bërë që veteranët të mos marrin as pensionet për muajin gusht.