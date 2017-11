Lajiq: Nga sot do të ketë kundërveprime konkrete ndaj Kosovës

Ministri i Tregtisë e Industrisë së serbisë, Rasim Lajiq, deklaroi se nga sot Serbia do ta zbatojmë kundërveprime ndaj Kosovës, e cila nuk heq vendimin për vënien e taksave ndaj mallrave të Serbisë.

“Do të zbatojmë masa sukseseve, varësisht nga rrethanat dhe zhvillimi i situatës”, deklaroi ndër të tjera ministri serb Lajiq, njoftojnë mediat serbe.

Tutje ai theksoi se nuk mund të flasë saktësisht se çfarë veprimesh konkrete do të merren si masë kundërveprimi, transmeton RTK.

“Do të veprojmë sipas standardeve ndërkombëtare dhe me ligjet tona, por që nuk do të marrim asnjë masë që do të jetë ndesh me CEFTA-n, apo Komisionin Evropian”, deklaroi ministri i Serbisë Lajiq.