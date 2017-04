Lajçak: Deklaratat e Ramës e Thaçit “shantazh” për BE-në

Ministri i Jashtëm i Sllovakisë, vendi i të cilit drejton Presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, thekson se retorika e ashpër nga e kaluara që po përdoret aktualisht në Ballkanin Perëndimor, nuk i zgjidh problemet, por i shtyn ato.

Ai shkruan për gazetën serbe “Danas” se megjithëse BE-ja ka një vizion të qartë të rrugës për Ballkanin Perëndimor, ekziston ende “nacionalizmi i rrënjosur thellë” si dhe “thirrjet për shtete etnikisht të pastra dhe bashkimin e kombit në një flamur të përbashkët me shqiponjën dy krenare mund të shihet si apel ndaj BE-së që të pranojë me më vendosmëri rolin e arbitrit”, transmeton oranews.

Ai shpjegon se “BE-ja dëshiron të besojë në përpjekjet e qeverive të rajonit për të përmbushur kushtet që janë të nevojshme për pranimin në Union, por tani ekziston një situatë, e cila mund të kuptohet ndryshe si shantazh”.

Sipas tij, retorika e fundit e Hashim Thaçit, president i Kosovës dhe i Edi Ramës, kryeministër i Shqipërisë, “megjithëse alarmuese, është rezultat i bindjes së krijuar në Ballkanin Perëndimor për rolin tonë të pazëvendësueshëm në zgjidhjen e problemeve dhe më pas, me lënien e rajonit për t’ia dalë vetë”.

Ai tha se zgjidhja e këtij problemi nuk është pranimi i Ballkanit Perëndimor në BE, por në “një punë më aktive me këto shtete” që do të çonte në krijimin e një trupe të specializuar të BE-së që mund të merrej me Ballkanin Perëndimor, të ngjashme me misionin MMF.