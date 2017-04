Lajcak: BE e joshi Ballkanin pastaj e la anash

Ministri i Jashtëm sllovak, Miroslav Lajcak, tha se BE-ja fillimisht kishte bindur Ballkanin Perëndimor për rolin e saj të pazëvendësueshëm në zgjidhjen e problemeve.

Pastaj, siç tha ai, rajoni ishte lënë në përballje vetëm me veten.

Siç tha ai, rezultati i kësaj është retorika e fundit e Edi Ramës dhe Hashim Thaçit.

Ai, në një tekst autorial për gazetën sllovake “Pravda”, ka thënë se në këtë mënyrë BE-ja “vullnetarisht (nën presionin e krizave të tjera) është larguar nga rajoni, i cili është mjedis natyror i BE-së”, raporton B92.

Ai ka thënë se me paralajmërime dhe ushtrime retorike nga Tirana, Prishtina, Beogradi dhe Brukseli, situata e tensionuar në Ballkanin Perëndimor nuk është zgjidhur, por vetëm u shty.

Lajçak beson se, edhe pse Tirana, Prishtina dhe Beogradi sot ende ekonomikisht dhe politikisht janë më mirë se që ishin në vitin 2003, kur samiti i BE-së në Selanik i dha Ballkanit Perëndimor një perspektivë të qartë evropiane, ende arrin të mbijetojë “nacionalizmin e rrënjosur thellë dhe ndjenjën e padrejtësisë historike në kokat dhe zemrat e Ballkanit”.

“Thirrjet për një shtet etnikisht të pastër, në ‘bashkime kombëtare” nën një flamur të përbashkët me shqiponjën dykrerëshe – qoftë të bardhë apo të zezë – përsëriten periodikisht, si dhe ankesat që BE me vendosmëri të pranojë rolin e arbitrit të fundit, me paradigmën e kundërt – ‘Në qoftë se ju nuk na pranoni në Union, bashkohemi vetë ‘përgjatë vijës së konturave etnike, e cila – në sajë të popullsisë etnikisht të përzier të Ballkanit – do të thotë imponim i hapjes së çështjeve kufitare praktikisht në mesin e pothuajse të gjitha vendeve të rajonit reciprokisht”, shkroi Lajcak, citon Express.

Sipas fjalëve të tij, nga situata në të cilën vendet e Ballkanit Perëndimor janë paraqitur kinse kanë besuar premtimin e një perspektive evropiane, ndërsa BE-së paraqitej kinse besonte në seriozitetin e përpjekjeve të këtyre vendeve për të përmbushur detyrimet e përcaktuara në procesin e anëtarësimit, shpejt vjen një situatë “e cila nuk mund të quhet ndryshe pos – shantazh”.

“Ne, si BE-ja, në mënyrë pak miope lejuam që të na shtyjnë në një pozicion ku ne jemi të detyruar të lëshojnë karta identifikimi të klubeve, por jo mbi bazën e përmbushjes meritore të kërkesave për kualifikim, por në bazë të kërcënimeve. Ngjashëm sikur një nxënës i klasës së shtatë, i patrembur dhe i fortë, thjeshtë këmbëngul për pjesëmarrje në ekipin e futbollit të shkollës, përndryshe ai do të djegë shkollën”, tha Lajcak.

Ministri i Jashtëm sllovak beson se zgjidhja nuk është më Ballkani në BE, por BE në Ballkan dhe puna aktive me shtete të veçanta apo rajone.

“Ndoshta është koha e fundit që në territorin e institucioneve evropiane të bëjmë një trupë të veçantë që do të merrej me të. Nëse FMN mund të ketë mision që rregullisht dhe direkt vlerëson në terren përmbushjen e kritereve për dhënien e kredive, ndoshta ne duhet të mendojmë nëse kemi fuqi, sepse është në interesin tonë, nga pikë vështrimi i ngjarjeve të fundit, që të krijojmë një mision të BE-së që do të punonte me shtete individuale, jo në mënyrë periodike ose në baza ad hoc, por të vazhdueshme”, tha Lajcak.