Laiçak: Viti 2017 kthesë për vendet e Ballkanit Perëndimor

Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të KB-së, Miroslav Lajçak, thekson se viti 2017 ka qenë vit i kthesës së shteteve nga Ballkani Perëndimor, sepse tani gjithnjë e më shumë flitet për zgjerimin e BE-së.

Ai vlerëson se “Deiton 2” nuk do të ndodhë, ndërsa Gjykata Speciale për krime të UÇK-së duhet të pranohet dhe respektohet.

Lajçak thekson se BE-ja e “ka kuptuar se kemi obligim ndaj shteteve të Ballkanit Perëndimor se u kemi premtuar perspektivë evropiane këtyre shteteve”.

“Këto shtete janë në proces të reformave dhe ndryshimeve dhe ne duhet ta respektojmë fjalën tonë”, deklaroi Lajçak për N1.

Diplomati sllovak vlerëson se ky nuk është vendim politik i BE-së dhe ky duhet të bazohet në rezultatet nga proceset të cilat janë në duart e shteteve nga ky rajon.

Lidhur me “Deiton 2” ai thotë se nuk mendon seriozisht për atë dhe se nuk është reale kjo të ndodhë.

Për Gjykatën Speciale për krimet të UÇK-së Lajçak thotë se do të ishte më mirë të zhvillohet më shpejtë.

“Por, ky proces lëvizë dhe tashmë të gjitha institucionet janë krijuar. Pritet fillimi i punës dhe nuk ka stagnim në proces. Shpejtësia mund të jetë më e madhe, ndërsa porosia e fuqishme është se disa tentime dhe obstruksione kanë dështuar”, theksoi Lajçak.

Sipas tij, për Ballkanin “e kaluara është çështje e tepërt për agjendën ditore politike të politikanëve, edhe nëse merren me këtë ato nuk do të kenë fuqi të merren me të ardhmen.