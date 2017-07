Labinot Tahiri zotohet se nuk do ta braktis Behgjet Pacollin

Labinot Tahiri, me një fotografi që e ka bërë sot me shefin e tij në parti, Behgjet Pacolli, ka treguar se do t’i qëndrojë besnik atij.

E ka falënderuar publikisht se ia hapi dyert në skenën politike, prandaj ka thënë se nuk mundet që këtë ta përbuzë.

Labinot Tahiri u bë deputet në Kuvendin e Kosovës si pjesë e listës së përbashkët me LDK-AKR-Alternativa, derisa emri i tij po përmendet vazhdimisht në media se do të jetë ai që do të votojë për PAN-in dhe kandidatin e saj për kryeministër, Ramush Haradinaj.

Pacolli dhe AKR-ja e tij ka marrë qëndrim që të vazhdojë rrugën bashkë me koalicionin parazgjedhor, LAA.

Deklaratën e plotë të Tahirit mund ta lexoni më poshtë: