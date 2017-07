Labinot Tahiri bën të qartë se për kë voton më 3 gusht (VIDEO)

eputeti i zgjedhur i AKR-së dhe nënkryetari i po kësaj partie, Labinot Tahiri duket se ka marrë vendimin përfundimtar për votën e tij në seancën konstituive të 3 gushtit.

Labinot Tahiri, në një video të drejtpërdrejt në faqen e tij në Facebook, ka thënë se vota e tij do të jetë e njëjtë si e partisë së tij dhe kjo nuk mund të ndryshojë.

Nga kjo deklaratë e Tahirit, kuptojmë se ai nuk do ta votojë PAN-in, e as Ramush Haradinajn si kandidat të këtij koalicioni për kryeministër, kur dihet vendimi i AKR-së është që të mos ia bëj votat treshes PDK, AAK e Nisma, shkruan Periskopi.

Në videon ku ka folur për këtë çështje, Tahiri kishte për të folur lidhur me një iniciativë humanitare, mirëpo vendosi që pak minuta t’ia kushtojë edhe kësaj çështjeje, një ndër më të diskutuarat ditëve të fundit.

Për votën e tij, Tahiri tha se oponentët politik do ta kuptojnë në ditën e votimit, shkruan Periskopi.

“S’jam t’u fol për politikë këtu, për kënd kam me votu as për kënd s’kam me votu. Pak randësi ka puna e votimit. Jam prononcu shumë herë që vendimet merren në parti dhe normalisht lideri Behgjet Pacolli vendos me Kryesinë dhe të gjithë ne, se a duhet të votohet apo nuk duhet të votohet. I vetëm unë personalisht nuk mundem me bë një gjë të tillë, sepse kam thënë shumë herë që jam nënkryetar i partisë, dhe kaq, sepse disa gazetarë, që unë i kam miq e shokë, po japin tituj që nuk kanë të bëjnë me deklaratën time, prandaj s’un po jap asnjë përgjigje. Kështu që, çka të vendos partia vendosi edhe unë. Duhet ta kuptojnë të gjithë oponentët politik, dhe kjo është e tëra”, thotë Tahiri në videon e publikuar para një ore.

