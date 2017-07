Derisa këto ditë është temë kryesore politika, Labinot Tahiri ka vendosur që të mos e lë anash edhe profesionin e tij si këngëtar.

Ai ka njoftuar se të hënën do ta lansojë këngën e re që do të vijë me videoklip.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Labi ka njoftuar se kënga mban titullin “Paramendo”.

Po ashtu, këngëtari ka bërë të ditur se është një baladë, të cilën ai e veçon shumë.