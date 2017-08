Labi përplaset me komentues, insiston që Haradinaj duhet ta udhëheqë vendin

​Deputeti i LAA’së, Labinot Tahiri, ka vazhduar t’u përgjigjet ndjekësve të vet në rrjetet sociale, pas shkrimit të itij për Ramush Haradinajn, për të cilin tha se nuk duhet bërë lojna me të.

“Qka ju thu votuesve tu kur e viton Rambon?”, ka pyetur Labin një ndjekës i tij.

“Ju tham, se qeky burr i ka lene te gjitha dhe ka dal ne front për juve. E dyta, ky burrë i ka lidhur duart për juve, e ne kemi ndenjur disa napër Tv, duke i shikuarë serialet turke e spanjolle”, i është përgjiigjur deputeti i Aleancës Kosova e Re.

“Ky burrë êshtë të cilin e bëri Ibrahim Rugova për kryeminister dhe prap nuk u frigua shkoi e sfidoj veten dhe doli i pa fajshem atje në Hague”, ka vazhduar ai tutje fjalët për mandatarin e PAN’it për Kryeministër.

“Ky burrë është i ciliiiiii kurrë nuk punoi politikisht që të përqahen partite politike dhe vllezrit tane, por punoi që Kosova te shoh dritë e jo erresirë. Shoku, ti mundesh mem sha e mem fy, por mos harro nje gjë: nese ky njeri do tu denonte në gjygjet nderkombëtare nga Akuzat e Serbise, Kosova do te merrte çmimin me te ulet ne historine e saj. Edhe Vuqiqi ka luftua atje ne Bosnje dhe ka qene pjese e Milloshit, por ata punojne per shtet e ne i fyejme ata qe luftojmë për shtet e komb se shpejt e harrojmë Historine. Nese të ishte denua njē hero, është si të denohet nje komb. Kjo i bie, sikurse po tē ishte ‘Adem Jashari’ i gjallë edhe atë do ta denonte Serbia… Pra mendoni mirë para se te fyeni e te njellosni figura te shtrejta Shqiptare. Pra e meriton njehere ti jepet mundesia se ai dha vllazen familje e të gjithat mundesi për ne”, shkruan deputeti Labinot Tahiri.