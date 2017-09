Ajo njihet për sefiet e saj provokuese në Instagram.

Por kësaj here supermodelja Kylie Jenner guxoi shumë. Miliarderja më e vogël në botë postoi një foto ndërsa ekspozoi gjoksin e saj bombastik e veshur me të brendshme me rrejtë të zezë dhe dantella tepër transparente.

20-vjeçarja nuk i la vend imagjinatës dhe dukej shumë seksi.