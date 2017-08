Ky kandidat i Vetëvendosjes lëvdon kandidatin e PDK’së për Prizren

Kandidati i Vetëvendosjes për komunën e Fushë-Kosovës, Avni Zogiani ka shpërndarë lavdata në Facebook për kandidatin e PDK-së në Prizren, Shaqir Tolajn. Ai shpreson që Tolaj do ta përmirësojë partinë.

Zogiani është shprehur se është mik me Tolajn.

Ky është statusi i tij i plotë:

Shoku im, Shaqir Totaj, qenka kandidat i PDK-se per Prizren. Shoku im, Shaqir, po shpresoj se do ta permiresosh partine qe te katandisi si profesionist e ekspert, prej zyres ne zyre, duke ngushtuar hapesiren tende profesionale ne Administraten Tatimore, me qellim te ikjes se kontrollit te bizneseve te medha te lidhura me ta, te cilen gje gjithnje e ke kerkuar.