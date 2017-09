Ky frut që e shihni kudo ka veti të jashtëzakonshme, mos e lini pa e blerë

Ndoshta e nënvlerësojmë, sepse na duket si një prej frutave të zakonshëm që nuk na ka munguar asnjëherë, por në të vërtetë vlerat e tij janë të jashtëzakonshme.

Një kumbull është baras me një grusht boronicash për sasinë e antioksidantëve. Gjithashtu është i shkëlqyer kundër konstipacionit.

Kumbullat janë zgjedhja e pashmangshme e amvisave për përgatitjen e reçelit për në dimër, por duhet të hahen edhe të freskëta, sepse përmbajnë vitamina C (5 deri 8 mg per 100 g, në varësi të llojit), vitaminë B6, bakër, vitaminë B2, vitaminë B3, vitaminë C, magnez, hekur, kalcium, madje dhe 240 mg për 100 g kalium. Kumbulla është e pasur me fibra, 2 g për 100 dhe megjithatë është një frut me pak kalori.

Studimet e mëparshme kanë treguar se kumbulla forcon kockat, zvogëlon rrezikun e zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë, por edhe se konsumimi i mesatarisht 12 kumbullave në ditë për dy muaj zvogëlon nivelet e LDL kolesterolit të keq.

Përfitimet e kumbullave vazhdojnë. Duke konsumuar rreth 12 kumbulla të thatë në ditë ose 100 gramë, për tre muaj me radhë, sipas një studimi, rrit dendësinë e kockave.

Dihydroxyphenyl isatin është një përbërës që është gjetur te ky frut, i cili veç përbërësve të tjerë, ka efekte laksative. Për më tepër ai ndihmohet nga sorbitoli, fenolet dhe fibrat.

Si përfundim, 25 gramë kumbulla të thata, do ju japë 5 për qind të sasisë së nevojshme të fibrave në ditë, kur për burrat nga 19 në 50 vjeç sasia e duhur është 25 për qint dhe për gratë e së njëjtës grupmoshe 7 për qind.