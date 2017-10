Ky fenomen vdekjeprurës do të vrasë miliarda njerëz së shpejti

“Planeti Nibiru së shpejti do të jetë i dukshëm edhe me sy të lirë, ashtu si Hëna përpara se tsunami të udhëtojë me shpejtësi prej 1190.91 km/orë para se të zhdukë njerëzimin”, sipas pretendimeve të pabesueshme.

Gill Broussard, një astronom, thotë se është vetëm një çështje kohe përpara se trupi mitik qiellor – i njohur edhe si Planeti X – të dalë në pah.

Nibiru është një botë aliene që është duke hyrë në hapësirën ??drejt Tokës.

Konspiratorët kanë dalë në mënyrë të përsëritur me teoritë se kur planeti gjigant ose do të godasë Tokën ose do të na shkaktojë një katastrofë të afërt.

Më së fundmi, apokalipsi ishte parashikuar të ndodhte më 15 tetor, por që nuk ndodhi.

Duke folur për të ashtuquajturin kataklizëm, Z. Broussard, një astronom amator dhe hulumtues i Nibiru, tha se pavarësisht se u dërguan mijëra imazhe të zbulimeve Nibiru, ai nuk ka parë ende një foto të vërtetë të planetit.

Ai tha: “Kur të shfaqet ne do të kemi një komplet të imazheve të tij, ashtu si kur shohim Hënën, Marsin ose Jupiterin, do të kemi fotografi të plota të detajuara të tij”.

NASA njoftoi javën e kaluar se kishte gjetur dëshmi “imponuese” të një planeti të vërtetë misterioz gjigand që rri në skaj të sistemit tonë diellor. Por ajo ka thënë se ai nuk përbën rrezik.

Ama teoritë e konspiracionit thonë se “super-Toka” misterioze – që thuhet se është dhjetëfishi i peshës së planetit tonë – mund të jetë kaq e fuqishme sa po tërheq planetët e tjera jashtë orbitës dhe madje po sjell edhe anulimin e të gjithë Sistemit Diellor në njërën anë. Burimi: DailyStar/ Përshtati: ShkodraNews