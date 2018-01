Ky është varianti që do t’i japë epilog Demarkacionit

Fatmir Limaj po insiston se Demarkacioni me Malin e Zi do të marrë epilog në muajin janar, ndonëse asnjëherë nuk ka dhënë sqarime se si do të ndodhë kjo.

Ai ka paralajmëruar se para ligjvënëseve të vendit do të nxirret një version, të cilin do ta duartrokasin të gjithë. Në këtë mënyrë, sipas tij, edhe do të përmbyllet kjo temë, e cila po e mban vendin peng për më shumë se dy vjet. Por, Gazeta Express mëson nga burime brenda Qeverisë se cila do të jetë qasja e re rreth Demarkacionit, nga e cila Limaj pret rezultatet pozitive

Muaji janar pritet të jetë vendimtar nëse shënjimi i kufirit Kosovë – Mali i Zi përfundimisht do të zgjidhet. Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, është shprehur optimist se njëra nga çështjet më të zëshme në vend do të kryhet këtë muaj. Ai ka folur për një variant, i cili do të pranohet nga të dyja shtetet.

“Demarkacioni do të përmbyllet, unë pres që muajin e ardhshëm do të shkojmë dhe do ta kemi shumicën në Parlamentin e Kosovës për të përmbyllur këtë çështje. Demarkacioni do të jetë, do të jetë variant i cili do t’i respektojë interesat e Kosovës dhe të Malit të Zi. Ne po punojmë që kur të shkojmë në Parlament të gjithë t’i duartrokasin variantit që do ta dërgojmë. Do të duartrokitet nga qytetarët e Kosovës po edhe nga miqtë tanë. Dhe përfundimisht ta mbyllim këtë temë”, kishte deklaruar Limaj ditë më parë.

Ai ka bërë të ditur se po punohet në atë drejtim, duke i respektuar interesat e dy vendeve dhe se nga ky proces asnjë vend nuk del i humbur. Përkundrazi Kosova dhe Mali i Zi, sipas tij, nga ky proces do të dalin edhe më të fuqishëm në marrëdhëniet e tyre ndërshtresore.

Megjithëse, Limaj nuk ka sqaruar se cili do të jetë varianti për të cilin flet vazhdimisht, Gazeta Express ka mësuar përmes burimeve të saj brenda Qeverisë se në muajin janar deputetëve të Kosovës do t’u dorëzohet marrëveshja aktuale, të cilës i bashkëngjitet edhe një letër zotuese.

“Ideja është e mirë, që marrëveshjes t’i shtohet një letër zotimi e përbashkët dhe që brenda një periudhe të caktuar dy vendet të hapin bisedimet për të korrigjuar marrëveshjen aty ku ka konteste. Kjo është pak a shumë, nëse Mali i Zi e pranon”, ka thënë ky burim për Express-in.

Por, kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, nuk ka treguar se për çfarë versioni e ka pasur fjalën Limaj. Ai tha se nuk i komenton deklaratat e askujt. Por qëndron mbrapa asaj se mendimi i tij për Demarkacionin është i pandryshueshëm.

“Deklaratat e askujt nuk i komentoj. Qëndrimi im për demarkacionin dihet. Nuk kam ndryshuar, përkundrazi. As Fatmir Limaj nuk ka qëndrim tjetër. Demarkacioni duhet të shkojë në Kuvend dhe aty të vendoset”, u shpreh Krasniqi për Express-in.

Kuvendi i Kosovës aktualisht është në pushim, derisa punët për sesionin pranveror i fillojnë nga 15 janari.

Vetëm pas kësaj date ka gjasa që Marrëveshja për Demarkacionin të procedohet në Kuvend për votim, pasi i njëjti të shqyrtohet për të dytën herë nga Komisioni për Punë të Jashtme.