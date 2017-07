Ky është truku magjik për të patur domate sa më të freskëta dhe të shijshme

Me siguri edhe juve ju ka ndodhur të pyesni veten se cila është stina e duhur e domateve, edhe pse prania e tyre në treg dhe në tryezat tona gjatë gjithë vitit na bën të kuptojmë që kjo perime nuka ka kohë pasi gjendet kudo dhe kurdoherë.

Të pasura me antioksidantë, vitamina dhe përbërës me veti anti-inflamatore dhe anti-bakteriale, domatet ”bekojnë” organizmin me shumë vlera të dobishme pasi forcojnë sistemin imunitar, mbrojnë shëndetin e zemrës dhe shikimin etj.

Por, në këto ditë të nxehta vere, shumë prej jush janë përfshirë në debatin se ku duhet t’i mbajnë domatet: në frigorifer apo jashtë tij, Living ju zbulon një truk magjik për të cilin nuk keni dëgjuar më parë.

Ka qenë pikërisht studiuesi Harold Mc Gree mënyra e duhur për t’i ruajtur sa më gjatë domatet është t’i ruani në temperaturë ambienti larg dritës së diellit dhe duke i vendosur së prapthi, pjesa jeshile e bishtit duhet vendosur gjithmonë poshtë.

Në këtë mënyrë nuk do krijohen as rrudhosjet dhe nuk do të kullojë as lëngu.