Ky është propozimi i Haki Abazit për formimin e Qeverisë!

Analisti politik, Haki Abazi në një prononcim për “Gazeta Blic”, ka dhënë një ide për formimin e Qeverisë.

Abazi tha që Kosova ka nevojë për një Qeveri të Unitetit nacional me prioritete të qarta.

PDK-ja sipas Abazit duhet të qëndroj në opozitë, ndërsa LDK, LVV, AAK e Nisma t’i kthehen bisedimeve për formimin e një qeverie nacionale e cila do të minimizonte rolin e Listës Serbe.

“Rekomandimi im është që të krijohet Qeveri e Uniteti nacional me prioritete të qarta dhe pozicionim të qartë në çështjet kryesore përfshirë edhe krijimin e gjyqësorit të pavarur për të kthyer ligjin, drejtësinë dhe rendin institucional në qendër të shtet ndërtimit. Kjo gjë arrihet duke u tërhequr nga politika ata që janë përgjegjës për situatën e krijuar në 10 vitet e fundit dhe keqqeverisjen me resurset e vendit.

Nëse PDK do të mbijetoje në politikën kosovare është detyruar të reformohet dhe të lejohen forca progresive dhe lidership i ri të paraqitet në skenë dhe kjo gjë bëhet nga opozita ndërsa LDK, VV dhe AAK e Nisma duhet të kthehen në tavolinën e bisedimeve për një qeveri nacionale e cila do të minimizonte rolin e Listës Srpska që ka për qellim sabotimin dhe shantazh imin e shtetësisë dhe kushtetutës dhe të ndaloj plotësimin e shtet ndërtimit duke kushtëzuar formimin e ushtrisë dhe përcaktimit të kontrollit shtetërorë në veri dhe në enklavat e krijuar qëllimisht që gjithashtu janë kontrollues të resurseve të rëndësishme dhe arterieve të komunikimit”, ka thënë ai.

Sipas Abazit, Kosova nuk ka kohë të futet në një krizë tjetër të shtangimit për shtet-formim, dhe se është pak e rëndësishme se kush do të jetë kryeministri.

“Është koha për pjekuri të madhe politike dhe veprime shumë të matura. Kosova nuk ka kohë që të futet në një krizë tjetër të shtangimit të shtet formimit. Është shumë pak e rëndësishme se kush është kryeministri por është shumë rëndësishme që Kosova të ketë agjende të vetën për të dalë nga kriza, izolimi ndërkombëtare dhe bllokada ekonomike. Në asnjë formë një agjende e vështirë nuk mund të realizohet nga një njeri nëse nuk ka konsensus politik për prioritetet dhe vendimet e vështira për veprime të unisuara dhe shumicë parlamentare të qëndrueshme dhe bashkëvepruese.

Kosovës i nevojitet një qeveri që e divorcon vendin nga suboridimi i politikës së Qeverisë së Serbisë dhe krijon mardhënje të partneritetit të ndërsjellët ekonomik dhe politik me të gjitha vendet fqinje me preference strategjike me Shqipërinë”, tha ai.

Në anën tjetër Presidenti Hashim Thaçi ka caktuar datën 3 gusht për mbajtjen e Seancës konstituive të Kuvendit.

E zyrtarë të koalicioni PDK, AAK e Nisma po insistojnë që kanë numrat për formimin e qeverisë, përderisa koalicioni LAA dhe Vetëvendosje po presin dështimin e PAN për ta formuar qeverinë.