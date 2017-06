Ky është orari i Kosovës në parakualifikime për KB

Është bërë i ditur orari i Përfaqësueses së Kosovës në basketboll për parakualifikimet e Kampionatit Botëror që do të mbahet në Kinë në vitin 2019

Sfidën e parë Kosova e zhvillon si vendëse ndaj Maqedonisë më 2 gusht, ndërsa një javë më vonë (9 gusht) do të jetë mysafire e Estonisë.

Më 12 gusht Kosova do të jetë mysafire e Maqedonisë, përderisa ndeshjen e fundit, atë me Estoninë, do ta zhvillojë më 19 gush.

Ja orari i plotë:

2 Gusht, Kosova-Maqedonia 20:15

9 Gusht, Estonia-Kosova 17:30

12 Gusht, Maqedonia-Kosova 20:30

19 Gusht, Kosova-Estonia 20:15 /Sportali.net/