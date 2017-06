Ky është kundërshtari i vështirë i Trepçës ’89 nëse kalon në raundin tjetër

Vazhdoi shorti në Nyon të Zvicrës, për kundërshtarët potencial të skuadrave më të vogla që kanë koeficient më të ulët në rrethn e dytë të garave.



Edhe Trepça ’89 si kampioni i Kosovës, e ka kuptuar rivalin e ardhshëm të mundshëm nëse e kalon kundërshtarin e parë Víkingur Gøta.

Rivali i dytë do të ishte skuadra islandeze Fimleikafélag Hafnarfjarðar, që ka në organikën e saj mjaftë lojtarë cilësor dhe ka një traditë të mirë, andaj nuk mund të quhet edhe kundërshtar i lehtë, edhe pse ende Trepça ’89 do të ketë punë me kundërshtarine parë. /Korneri.net