Ky është kundërshtari i Trepçës ‘89 në Ligën e Kampionëve

Trepça ’89 do të përballet me skuadrën e Víkingur në Ligën e Kampionëve

Momenti i shumëpritur ka ardhur, Trepça ‘89 ka mësuar rivalin e raundit të parë kualifikues të Ligës së Kampionëve, shkruan Gazeta Express.

Shorti i tërhequr nga ora 12:00 në Nyon të Zvicrës, nxori skuadrën e Ishujve Faroe, Vikingur si kundërshtarë të Trepcës ’89.

Trepca ndeshjen e parë do ta luajë si mysafirë, që do të zhvillohen më 27 ose 28 qershor, ndërsa ajo e kthimit luhet në Kosovë me 4 ose 5 korrik. Kjo është hera e parë që klubet kosovare garojnë në garat e UEFA-s.

Në orë (13:00), emrin e kundërshtarit të parë në Evropë do ta mësojë edhe Prishtina, që do të garojë në raundin e parë kualifikues të Europa League, përcjell Express.

Çiftet e raundit të parë: