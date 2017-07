Ky është emri dhe mbiemri i vërtetë i Genës (Foto)

Pas një pushimi 1 javor në Punta Cana, Gena i është kthyer përditshmërisë dhe aktiviteteve muzikore më energjik se kurrë.

Artisti nga Korça njihet për stilin e tij unik dhe baladat me të cilat ka depërtuar në që çdo zemër të dashuruar.

Për të gjithë kosovarët, këngëtari njihet me emrin Gena, duke mos ia ditur emrin dhe mbiemrin e tij të vërtetë.

Gazeta Express mëson se emri i vërtetë i Genës është Briken Lito.

Rikujtojmë, se këngëtari është shumë i angazhuar gjatë kësaj vere, ku së shpejti do të vijë me një projekt gjigand pjesë e të cilit do të jenë edhe 6 emra të njohur të skenës.