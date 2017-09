Ky është babai i strategjisë goditëse ushtarake ruse

Në shekullin e 21-të, luftërat nuk shpallen, por kur fillojnë, ato nuk i përcjellin modelet e njohura që I njohim nga historia. Pjesa e metodave jo-ushtarake për arritjen e qëllimeve politike dhe strategjike është në rritje, madje ato janë edhe më efikase dhe përtej rëndësisë së forcave të armatosura dhe veprimeve luftarake, shkruan Kosova.info. Gjithnjë e më i madh janë mjetet politike, ekonomike, informative, humanitare dhe jo-ushtarake të cilat po përdoren, me ndihmën e protestës dhe potencialit të pakënaqësisë në popullatën e një vendi, shkruan në punimin e tij “Mundësitë e Shkencës në Parashikim” në gazetën “Vojenno-promišljenij kurjer” gjenerali I armatës Valeriy Gerasimov , Komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse.

Kjo u zbulua menjëherë si një doktrinë e re e ushtrisë ruse, e cila u emërua nga krijuesi i saj Gerasimov, dhe ai vetë u quajt “babai i një lufte hibride”, megjithëse para tij kanë shkruajtur shumë strategë ushtarakë amerikanë.

Shkurtimisht, nuk është qëllimi i ndonësit të fitojë vetëm armë, por të shkaktojë një prishje të shoqërisë së tij, domethënë vlerave shoqërore dhe sociale. “Në shumë raste, aftësitë e reja teknologjike të IT kanë tejkaluar forcën e armëve në drejtim të efikasitetit”, shkruan Gerasimov. Kohët e reja gjithashtu kërkojnë strategji të reja në periudhën pas Luftës së Ftohtë, kur Rusia është mjaft e kufizuar në kufijtë e saj, ka mbetur pa një aleat në Evropë (për ngushëllim mbesin Bjellorusia, Armenia dhe deri diku Serbia) ndërsa NATO dhe Perëndimi kanë rënë në territorin e saj të – ish Bashkimi Sovjetik .

Në të vërtetë, pas shpërbërjes së ish-perandorisë së dikurshme komuniste, thuhet se është arritur pajtimi për marrëveshjen xhentëllmene Klinton-Chol-Jelcin se Uashingtoni dhe Brukseli nuk do të ndërhynin në sferën e interest rus – ish-BRSS (edhe pse ishte e qartë se tre shtete baltike nuk mund të ishin pjesë e Komveltit rusë dhe në shenjë të “vullnetit të mirë” I janë lënë perëndimit. Në Moskë, kjo marrëveshje joformale e përmendin vazhdimisht dhe Putini beson se Perëndimi ka vepruar padrejtësisht dhe ka thyer atë dhe tani dëshiron të vendosë dhe ta detyrojë Perëndimin “në respektimin e Rusisë”.

Rusia është shumë më e fortë sot, ekonomikisht, politikisht dhe ndërkombëtarisht se në kohën e Boris Jelcinit dhe Putini mendon se ka forcën (jo se nuk ka) ti kundërvihet Perëndimit dhe për të rikthyer pozicionin e mëparshëm. Doktrina e Gerasimov në këtë pjesë politike bazohet në postulatin e Sergei Lavrov, diplomati i parë i Putinit, se Rusia është një alternativë ndaj Shteteve të Bashkuara. Kështu, Rusia është përgatitur për sfida të reja në mënyrën e luftës moderne ose, më mirë të thuash, luftërave politike dhe mbi forcës në rrethanat e gjysmës së parë të shekullit të 21-të.

Lufta e vjetër konvencionale – siç thuhet, “si Maksimi sipas divizionit” ose godit me artileri dhe këmbësorisë mbi armikun – bëhet mënyrë e vjetër dhe gjithnjë e më diskredituar ose, gjithnjë e më shumë, një mënyrë e të e shkallës së dytë të luftës, veprimit politik dhe pushtimit.

Teknologjitë e reja, informatika dhe mediat marrin rolin kryesor, nëse jo më të rëndësishmit, në shpërthimet moderne të kohës së luftës, në përputhje me këtë, “të pushtosh pa qenë në dijeni të saj, as të mos e vëresh në kohë”.

Artikullin e Gerasimov e konsiderojnë si një taktikë të re strategjike nga Kremlini – një lloj lufte totale – në të cilën lufta dhe politika plotësohen dhe mbivendosen edhe ideologjikisht edhe teknologjikisht. Domethënë, duhet të krijohet kaos, dyshim, konfuzion, ku askujt nuk mund ti besohet, ose, më mirë akoma, kur nuk dihet kujt ti besohet dhe cila zgjidhje është e drejtë. Disa analistë perëndimorë besojnë se në këtë “luftë” të re, Rusia po ndihmon të dyja palët në konfliktin e brendshëm – jo domosdoshmërisht të armatosur – me qëllim që të shterojë një vend të caktuar, kështu që nuk ka fitues, përveç Rusisë, e cila pastaj mund të përcaktojë se çfarë është e drejtë për të në një moment të caktuar.

Valeriy Gerasimov ka lindur në një familje punËTORE në Kazan, kryeqytetin e Tatarstanit. Për nga nacionaliteti është rusë. Dhe duket tamam në të njëjtën mënyrë sikur në filmat amerikanë të luftës së ftohtë I përshkruajnë , gjeneralët rusë si të zhurmshëm dhe të mbushur me hektolitra vodkë. A është Gerasimov me të vërtetë i tillë, nuk dihet, por ndryshe nga këto paragjykime të Hollivudit, ai sigurisht nuk është një fshatar i paarsimuar, por krejt e kundërta. Ai studioi në akademitë ushtarake elitare ruse: Akademia Ushtarake Marshall Malinovsky dhe në Akademinë Ushtarake Elite më të lartë dhe më të rëndësishme të Shtabit Kryesor të Forcave të Armatosura të Federatës Ruse, i cili ndjek traditën nga akademia ushtarake e themeluar në 1832.

Është tenkist. Ai shërbeu si kryëeshef I shtabit në Divizionin e Gardës së tankistëve të Forcave Ushtarake Sovjetike në Poloni. Ky shërbim ka qenë gjithmonë delikat për shkak të marrëdhënieve të komplikuara ruso-polake. Përveç kësaj, ishte në kohën e marrjes së pushtetit nga Solidariteti dhe spekulimeve rreth një ndërhyrje ushtarake të mundshme ruse. Ai gjithashtu shërbeu në Kaukazin delikat.

Sot, ai akuzohet se është “ideologu kryesor i luftës në Donbas”, për cka Prokuroria e Ukrainës ngriti një padi kundër tij dhe kërkoi arrestimin e tij. Në Rusi, shërbimi sekret ukrainas, e cila këroi atë, e quajtën “pjesë të idiotizmit”. Gerasimov për shkak të pjesëmarrjes aktive dhe dyshimit për provokimin e krizës ukrainase është në “listën e zezë” të BE dhe Shtëpisë së Bardhë.

Sic shkruajnë mediet ruse, analistët e Belingcat dyshojnë se ai mund të ketë qenë i përfshirë në transferimin e sistemit raketor BUK në lindje të Ukrainës, i cili shkatërroi Boeing 777 malajzian në fluturimin MH17 nga Amsterdami në Kuala Lumpur më 17 qershor 2014, duke vrarë të gjithë 298 pasagjerë dhe anëtarët e ekuipazhit.

Gerasimov është gjithashtu organizatori i operacionit ushtarak rus (të suksesshëm) në Siri, i cili filloi në shtator 2015 prandaj Putin me një “dekret intern” e e ka emëruar “Hero i Rusisë”. Ai “e bëri” doktrinën e tij si një përzierje e strategjisë së ish Bashkimit Sovjetik, i cili gjithashtu veten e konsideronte si një ishull në një mjedis armik.

Etërit e tij ideologjikë janë koloneli I armatës së kuqe Georgi Iserson, ideolog i strategjive luftarake sovjetike dhe Bolshevik I bindur, dhe sidomos Jevgeni Mesner, autori i librit “Përleshja – emri i Luftës së Tretë Botërore” dhe “Lufta e Kaosit Botëror”, e cila është një kontradiktë ideologjike e Isersonit. Domethënë, Mesner ishte një oficer perandorak i cili në luftën civile luftoi në anën e ushtrisë perandorake kundër bolshevikëve, të cilët ishin betuar për vrasjen e armiqëve.

Pas fitores së bolshevikëve, ai u largua në Mbretërinë e Jugosllavisë dhe jetoi në Beograd. Në fillim të Luftës së Dytë Botërore ai u bashkua me nazistët. Ai mori pjesë në luftimet kundër partizanëve dhe para përfundimit të luftës ai ishte shefi i propagandës në Ushtrinë Kombëtare ruse nën patronazhin gjerman.