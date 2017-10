Kuvendi voton kundër arrestimit të Saimir Tahirit, rrëzohet prokuroria (Foto-Video)

Kuvendi rrëzon kërkesën e Prokurorisë së Krimeve të Rënda: Nuk i heq imunitetin deputetit socialist Saimir Tahiri dhe nuk e autorizon për arrestimin e tij.

Ish ministri i Brendshëm dyshohet nga prokuroria se ka lidhje me organizatën italo shqiptare që u godit në Catania të Italisë.

Me 75 vota pro dhe 60 kundër Kuvendi miratoi raportin e deputetëve të maxhorancës, anëtarë të komisionit të mandateve të cilët kërkuan hetim por jo arrestim të Saimir Tahirit.

Ndërkohë me 75 vota është rrëzuar raporti i opozitës i cili kërkonte që të pranohej kërkesa e prokurorisë për arrestimin e deputetit Tahiri. 60 deputetë votuan pro këtij raporti.

Saimir Tahiri nuk ishte në Kuvend në momentin e votimit ndërsa në fillim të seancës deklaroi se çfarëdo vendimi që do të merrte kuvendi nuk ndalte dot rrugën e tij për të gjetur drejtësi.

Në kuvend nuk ishin të pranishëm as Fatmir Xhafaj, Tom Doshi dhe Vangjel Tavo dhe Agron Çela i LSI-se. Të pranishëm në Kuvend ishin 134 deputetë.

Kryemadhi i LSI: Punë të mbarë bandave!

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi pas votimit ku mazhoranca refuzoi arrestimin e deputetit Saimir Tahiri tha se me këtë vendim që mori sot Kuvendi i hapet rrugë bandave dhe krimit. Ndërsa theksoi se qeveria është e kapur nga krimi.

Në fillim të seancës deputeti i PD-se Enkelejd Alibeaj dhe deputeti socialist Ulsi Manja lexuan raportet e përgatitura si anëtarë të Komisionit të Mandateve

Fjala e fundit e Tahirit para vendimit të Kuvendit: Rruga ime s’ndalet

I pari që e mori fjalën ishte deputeti Saimir Tahiri i cili deklaroi se çfarëdo vendimi që do të merrte kuvendi nuk ndalte dot rrugën e tij për të gjetur drejtësi.

Tahiri: Kjo sallë ka dëgjuar shumë njerëz që janë betuar e përbetuar. Kështu që unë do jua kursej çdo fjalë timen lidhur me këtë. Jam shumë i bindur, askush nga ju nuk ka kohë për të humbur, unë aq më pak e mbi të gjitha nuk pres ta gjej të drejtën time dhe të vërtetën time këtu në Parlament, po aty ku më takon para drejtësisë dhe para qytetarëve. Kështu që mirëpres çdo vendim tuajin cilido qoftë, rruga ime për të gjetur drejtësinë nuk ndalet dot.

Alibeaj: Pse duhet arrestuar Tahiri

Deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj po lexoi raportin e hartuar nga opozita PD e LSI që kërkon heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Tahirit.

“Mosdhënia e autorizimit për arrest dhe kontroll kompromenton tërësisht autoritetin dhe legjitimetin e këtij kuvendi. Do të cënohej barazia para ligjit. Kuvendi duhet të miratojë autorizimin sepse në këtë mënyrë tregon standardin e lartë të sjelljes politike. Kuvendi co të cënonte hetimet që prokuroria ka ndërmarrë. Nëse kuvendi voton kundër do të ishte goditja më energjike ndaj shpresës publike dhe aksionit për reformën në drejtësi. Kjo tregon haptazi mungesë vullneti politik për të luftuar krimin e organizuar dhe një hap pas në rrugën e integrimit. Kuvendi do të godasë pritshmëritë për tiu bashkuar BE.

Në orën 10: 12 Kuvendi nisi punimet

PD dhe LSI janë bashkë në Kuvend për të votuar pro autorizimit të prokurorisë për heqjen e imunitetit, arrestimin e deputetit socialist Saimir Tahiri dhe kontrollin personal dhe të banesës së tij.

Ata kanë vendosur pankarta para vetes ku shkruhet “Qeveria e drogës, qeveria e krimit”.

Ora 09:40 Kryeministri Edi Rama ka mbledhur grupin parlamentar të Partisë Socialiste pak minuta para se të mblidhet seanca parlamentare ku do të votohet kërkesa e prokurorirë për heqjen e imunitetit dhe autorizimin e arrestimit të Saimir Tahirit e tij.

Seanca pritet të nisë në orën 10:00. Deputetët e Kuvendit do të votojë për dy raporte të cilat u hartuan nga shumica parlamentare dhe nga opozita, pas debateve dhe diskutimeve në Këshillin e Mandateve, Rregullores dhe Imunitetit.

Raporti i parë i hartuar nga mazhoranca kërkon hetimin e plotë dhe kontrollin e banesës së ish-ministrit por jo arrestimin, ndërsa opozita, PD-LSI, kërkon arrestimin e Tahirit.

“Shqyrtimi i kërkesës së Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda në Tiranë, e depozituar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë me shkresën nr. 9906, datë 19.10.2017 “Për dhënien e autorizimit për arrestimin dhe heqjen e lirisë së deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, zotit Saimir Tahiri”, së bashku me relacionin përkatës të arsyetuar (nenet 13, 118 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë). Raporti i Këshillit për Rregulloren Mandatet dhe Imunitetin (rekomandimi i shumicës parlamentare dhe rekomandimi i pakicës parlamentare)”, thuhet në njoftimin e bërë publik nga Kuvendi.

Tahiri”, votim i hapur apo i fshehtë?