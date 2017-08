Kuvendi nuk e bleu detektorin e gazit lotsjellës

Deputetët e legjislaturës së gjashtë të Kosovës nuk do t’i nënshtrohen kontrollit në detektorin e gazit lotsjellës kur të shkojnë të enjten në seancën konstituive të Kuvendit.

Kjo për shkak se Kuvendi i Kosovës nuk e ka blerë ende detektorin.

Këtë e ka konfirmuar për KALLXO.com sekretari i Kuvendit, Ismet Krasniqi.

“Nuk është blerë ende detektori”, ka thënë Krasniqi.

Për blerjen e detektorit të gazit lotsjellës Qeveria kishte ndarë një fond të veçantë. Vendimi ishte marrë në muajin mars të vitit të kaluar.

Qëllimi ishte që të pengohej futja e gazit lotsjellës në objektin e Kuvendit të Kosovës.

Deputetët e opozitës së kaluar (Vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën), gjatë tërë vitit 2016 kishin përdorur çdo metodë, përfshirë edhe gazin lotsjellës, për të penguar seancat e Kuvendit kur do të votoheshin Marrëveshja për Demarkacionin me Malin e Zi dhe ajo për formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

Votimi i këtyre dy marrëveshjeve ishte hequr nga rendi i ditës nga koalicioni në pushtet (PDK-LDK) dhe pas kësaj partitë opozitare nuk i kishin penguar seancat plenare.

Pas rrëzimit të Qeverisë së drejtuar nga Isa Mustafa, presidenti Hashim Thaçi shpërndau Parlamentin më 10 maj të këtij viti dhe dekretoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 11 qershor.

Deputetët e zgjedhur në këto zgjedhje do të zënë ulëset në Kuvend të enjten, kur pritet të zgjidhen kryetari dhe nënkryetarët e këtij institucioni.