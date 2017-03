Kushtetuesja mohon pensionet e veteranëve që jetojnë jashtë vendit

Gjykata Kushtetuese ka vendosur që neni 3 (2) i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me të cilin u shtuan paragrafët 5 dhe 6 në nenin 16 të Ligjit Nr. 04/L-241 për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, nuk është në pajtueshmëri me nenin 24 të Kushtetutës.

Sipas këtij neni Veterani luftëtar i UÇK-së që jeton në shtet tjetër, gëzon të drejtën në benificione tjera sipas këtij ligji por nuk gëzon të drejtën në pension.

Kërkesë për interpretim të Kushtetueses të ndryshimeve të Ligjit i kishte dërguar në Kushtetuese deputetja e VV-së Aida Dërguti.

Gjykata po ashtu gjeti se neni 4 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me të cilin u shtuan neni 16A, paragrafët 1, nënparagrafët 1.1, 1.2 dhe 1.3 në Ligjin Nr 04/L-241 për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, është në pajtueshmëri Kushtetutën; si dhe neni 5 i Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Veteranët e Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me të cilin u fshi neni 18 janë në pajtueshmëri me Kushtetutën.