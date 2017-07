Kushtetuesja anulon përzgjedhjen e Hasan Shalës në krye të Apelit

Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për zgjedhjen e Hasan Shalës në krye të Gjykatës së Apelit.

Kushtetuesja ka gjetur se Këshilli Gjyqësor ka shkelur disa nene të Kushtetutës së Kosovës kur ka vendosur që për kryetar të Apelit të votoi Hasan Shalën.

Është shkelur neni 24 për barazisë para ligjit, neni 31 i cili përcakton të drejtat për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, si dhe neni 108 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.Vendimi i Kushtetueses është bërë bazuar në kërkesën e gjyqtares Tonka Berisha si njëra nga kandidatet për të udhëhequr me Gjykatën e Apelit,

Kësisoj, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka anuluar vendimin e KGjK-së dhe njëkohësisht e ka obliguar që të mbajë proces të ri të votimit për përzgjedhje të kandidatit për pozitën e Kryetarit të Apelit.Më 28 tetor 2016 KGjK kishte nxjerrë vendim për shpalljen e pozitës së lirë për kryetar të Apelit.

Lidhur me këtë pozitë më 19 dhjetor 2016 Komisioni i KGjK-së intervistoi kandidatët duke e renditur Tonka Berisha në pozitën e parë me 100 pikë. Pas saj ishte renditur Hasan Shala me 84 pikë dhe Xhevdet Abazi me 77 pikë.

Përkundër që ishte poentuar më së shumti, Berisha nuk i kishte marrë votat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës për t’u zgjedhur në krye të Apelit. Në procesin e votimit të mbajtur në KGjK, Berisha mori 2 vota për, 1 kundër dhe 6 abstenime.Në votim hyri kandidati i dytë Hasan Shala i cili morri 7 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim duke u zgjedhur si kryetar i Gjykatës së Apelit.

Gjykata Kushtetuese vendim të ngjashëm morri edhe lidhur me pozitën e kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës ku riktheu në fillim procedurës pas ankesës së gjyqtares Valdete Daka. /Kallxo.com/