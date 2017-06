Kushdo që e keqpërdor fenë për qëllime meskine, nuk i takon islamit!

Shkruan: Lutfi HAZIRI

Çdo individ që e keqpërdor, apo e ka keqpërdorur fenë për qëllime meskine ose që i është bashkuar veprimeve radikale e ekstremiste, nuk i takon islamit dhe nuk i shërben interesit të vendit. Si i tillë, do të gjykohet nga të gjithë ne, pa përjashtim.



Në këtë ditë madhe në prag të përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit për të gjithë besimtarët, me dëshirën vullnetin dhe dashurinë për vendin, kombin e familjen, ua uroj festën e Fitër Bajramit.

Kjo festë e pastrimit të shpirtit dhe mendjes pas një muaji sakrificë, na kujton rëndësinë për dashurinë ndaj njëri-tjetrit dhe virtytet e veçanta që ky popull i ka, jo vetëm për tolerancë, por për bashkëjetesën kuptimplote dhe harmoninë me njëri-tjetrin për çdo kënd që jeton në këtë tokë.

Me respektin më të madh i kujtojmë të gjithë ata që nuk jetojnë më me ne, por që kanë lënë prapa veprat, kujtimet dhe leksionet për një jetë me dashuri e respekt.



Gjithashtu, Lidhja Demokratike e Kosovës rikonfirmon edhe në këtë ditë se qëndron fuqishëm në mbrojtje të të drejtave të secilit, të siguruara me Kushtetutë të shtetit laik të Kosovës për të besuar lirshëm dhe të papenguar, por duke vepruar sipas ligjeve.

Ne si LDK e dënojmë keqpërdorimin e fesë dhe besimit fetar për të kryer vepra kriminale apo për të motivuar të tjerët, qoftë në vend dhe kudo në botë. Islami është fe e paqes, e bashkëjetesës së vëllezërve e motrave, e mirëkuptimit dhe gjithmonë ka qenë në shërbim të avancimit të interesave kombëtare. As sot nuk është ndryshe.

Andaj, çdo individ që e keqpërdor, apo e ka keqpërdorur fenë për qëllime meskine ose që i është bashkuar veprimeve radikale e ekstremiste, nuk i takon islamit dhe nuk i shërben interesit të vendit. Si i tillë, do të gjykohet nga të gjithë ne, pa përjashtim.

Kosova është model i funksionimit të demokracisë dhe bashkëjetesës me konfesionet tjera fetare sikur edhe në të gjitha trevat tjera ku jetojnë shqiptarët. Gjithmonë kemi festuar bashkë dhe kjo traditë do të vazhdoj, pa dallim. Kjo është vlerë për secilin dhe do të investohet e do të ruhet me kujdes, me të gjitha mjetet.

Arsimimi dhe edukimi ynë, që nga familja e në çdo institucion arsimor, promovon vlerat e përkrahjes së mirësisë, mirëqenies dhe respektit të diversitetit. Ky është boshti, rreth të cilit do të ndërtohet edhe në të ardhmen shoqëria jonë moderne me orientime europiane e perëndimore.

Në këtë të premte të fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, me lejoni ta shprehë krenarinë time që Gjilani është komunë model sa i përket funksionimit të Mekanizmit koordinues për parandalimit të ekstremizmit fetar dhe të gjitha llojet e ekstremizmave, të cilin e kemi aplikuar me shumë sukses për më shumë se një vit.

Po ashtu, shembull të mirë e ka marrë Komunën e Gjilanit edhe shefi i UNMIK-ut në Kosovë, Zahir Tanin, i cili në Këshillin e Sigurimit ka thënë: “Në tremujorin e fundit pata mundësinë të takohem dhe të bisedoj me kryetarin e komunës së Gjilanit. Unë kam vërejtur zotime të mirëfillta për promovimin e bashkëpunimit në mes të komuniteteve, për zgjidhjen e problemeve të vërteta në jetën e përditshme dhe për plotësimin e nevojave të njerëzve. Unë nuk kam hasur në retorikë politike, por në punë serioze që për synim ka ndërtimin e një shoqërie tolerante”.

Të gjithë duhet të punojmë bashkërisht për një Kosovë moderne me orientime europiane e perëndimore. Paqe për të gjithë!

(Autori është nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, njëkohësisht kryetar i Komunës së Gjilanit dhe i Degës së LDK’së)