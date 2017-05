Kush përfitoi nga koalicioni e elefantëve

Fati i LDK-së nuk varet dhe nuk vendoset nga një koalicion i pafat me PDK-në



Qeveria sot ra me votim unanim me Kuvendin e Kosovës me 78 vota për e me vetëm 34 vota kundër. Në debat u vërejt qartë qëndrimi i PDK për të bërë një distancim prej Qeverisë Mustafa edhe pse gjysma e ministrave vijnë nga radhët e saj ose janë caktuar prej saj.

PDK në këta tri vjet arriti që situatën ta kthej krejtësisht në favor të saj. Prej gjendjes së paszgjedhjeve kur kishte mbetur e vetme dhe nuk mund të gjente partner koalicioni tash ia arriti që LDK – në ta izoloj dhe ta lë të vetme në mbrojtje të Qeverisë, bile t’ia heq edhe përkrahjen e minoriteteve deputetët e të cilëve me 20 vende nuk mbeten asnjanës, por votuan për rrëzimin e Qeverisë se Kryeministrit Mustafa.

PDK tash pasi që Presidenti Thaçi shpërndau Kuvendin dhe të shpallë datën e zgjedhjeve që do të jetë ose 11 ose 18 qershor, do të nis fushatën për të fituar sa më shumë vota dhe këtë do ta bëjë duke futur në koalicion parazgjedhor të gjitha partitë, grupimet dhe individët duke krijuar një bazë sa më të gjerë zgjedhore duke mos lënë tu humbas asnjë votë e vetme dhe duke animuar daljen sa më masovike të qytetarëve në zgjedhje dhe e dyta një fushatë për të përçarë e dobësuar LDK duke nxitur fraksione e duke përkrahur grupe e individ të caktuar.

PDK duke llogaritur në animozitetin ndaj saj nga AAK dhe Nisma atëherë llogarit të shkojë në koalicion me parti satelite që e kalojnë pragun zgjedhor si dhe duke llogaritur në një krah të LDK -së. Përndryshe vendi do të shkoj në një krizë institucionale që nuk është e pa llogaritur nga interesat e PDK pasi ka vendime të vështira për Qeverinë e partinë në pushtet rreth Gjykatës Speciale si dhe rreth demarkacionit e asociacionit, temave tashmë tradicionale ku godet çekani.

Që nesër do të nisin kërkesat për dorëheqjen e Isa Mustafës nga kreu i LDK –së, mediat do të hapin e rihapin aferat e ndryshme, do të ju lihet hapësirë oponencës së brendshme dhe së paku do të tollovitet e vihen në mëdyshje vlerat tradicionale të LDK-së dhe uniteti funksional i saj. Kështu vihet në funksion efekti i rrëzimit të Qeverisë.

Nëse në këtë nuk arrijnë sukses strategët e PDK –së, atëherë gjasat reale janë që LDK në këto zgjedhje të dali partia e parë dhe PDK ta nxjerr në opozitë e kjo sidomos nëse arrin të bëjë koalicion parazgjedhor me partitë AKR dhe Alternativa, me të dyja ose së paku me njërën.

LDK tash e ka betejën finale në sendërtimin e vizionit të saj për Kosovën dhe në shtrirjen e politikave të saja në masë ndër qytetarë dhe nuk duket se e ka luksin të hyjë tash në debate të brendshme.

Disa krerë të saj me ndikim në terren theksojnë se kanë konsensus të shkojnë unik në zgjedhjet parlamentare ndërsa debatin ta shtyj pas zgjedhjeve dhe ta zhvillojnë varësisht rezultateve që i arrijnë.

Një gjë është e sigurt që konsiderohet e mirë prej procesit të rrëzimit të Qeverisë Mustafa: më asnjëherë në Kosovë nuk do të ketë koalicion PDK-LDK, më nuk do të ketë koalicion të panatyrshëm ndërmjet këtyre dy partive rivale kryesore. Kjo është e shëndetshme për demokracinë kosovare. /KI/