Kush është i dashuri 30 vjet më i ri i Demi Moore?

Një tjetër lidhje e Demi Moore me dikë që është shumë vite më i ri. Demi Moore, aktorja amerikane, flitet se është në lidhje me këngëtarin amerikan Nick Jonas, shkruan Kosova.info.

Ky zhvillim në jetën e saj personale është në vijim me trendët në Hollyëood. Demi është 55-vjeçare, ndërsa Jonas është 25-vjeçar.

Një tjetër lidhje e tillë është ajo e Britney Spears me partnerin e saj 13 vjeç më të ri.

Rikujtojmë që Demi Moore ka qenë e martuar më Bruce Willis. Nga kjo martesë ajo ka tre fëmijë. Çifti janë divorcuar në vitin 2000. Më pastaj, ajo ishte në një lidhje të gjatë me Ashton Kutcher, me të cilin kishte po ashtu një dallim moshe të madhe si dhe me muzikantin Freddy Moore. /Kosova.info/