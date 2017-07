Kush është Christian Panucci, strategu që synon të kapërcejë “mitin De Biasi”

Ish-mbrojtësi i Milanit, Real Madridit dhe i Kombëtares italiane, Christian Panucci, tashmes ndodhet në Tiranë për të firmosur kontratën e bashkëpunimit me FShF-në ku sot do të prezantohet si trajneri i ri i Kombëtare shqiptare.

Panucci ka një karrierë të shkëlqyer si lojtar, ndërsa si trajner ka më pak eksperiencë pasi ka drejtuar skuadra të nivelit të dytë si: Livorno dhe Ternanës, shkruan SYRI.net.

Gjithashtu “ylli” italian për një periudhë dy vjeçare ka punuar si ndihmës i Fabio Capellos tek Kombëtarja e Rusisë.

Në konferencën që do të zhvillohet në orën 11:00 në FSHF, do të organizohet edhe ceremonia e hedhjes së firmave në kontratën e teknikut të ri të përfaqësueses shqiptare, i cili ka si objektiv kryesor kualifikimin e Shqipërisë në Euro 2020.

Ndoshta strategjia dhe mënyra se si Panuçi e rreshton skuadrën në fushën e lojës ka qenë më pak e rëndësishmja në diskutimet që ka bërë FSHF-ja me trajnerin e ardhshëm. I pëlqen futbolli sulmues dhe skema më e përdorshme e tij është 4-3-3, që përkthehet ndryshe në 4-5-1. Praktikisht do të vazhdojë të ndjekë linjën e De Biasit, me një mesfushë të ngjeshur dhe lojë nga krahët për të goditur kundërshtarin.

KARRRIERA E CHRISTIAN PANUCCIT

– 1993- 1997 kalon si mbrojtës i djathtë i Milanit të famshëm të Capelos. Merr gjashtë trofe mes të cilave edhe Ligën e Kampionëve.

– Në janar ’97 bëhet lojtari i parë italian që vesh fanelën e “galaktikëve” të Realit. Do të shpallet edhe në Madrit kampion Europe.

– Pas Realit, Panuçi kalon në ’99 tek Interi i Marçelo Lipit.

– Gusht 2000 kalon tek Çelsa por luan vetëm 8 ndeshje.

– Janar 2001 bëhet lojtar i Monaco.

– Por po atë vit shkon tek Roma ku nuk lë ndonjë gjurmë të madhe.

– Karrierën e ka mbyllur në vitin 2010 tek skuadra e Parmës.

– Ka luajtur 57 ndeshje me kombëtaren italiane ka shënuar 4 gola.

– Si trajner i parë ka vetëm eksperiencë të shkurtër dy sezone në Serie B (34 ndeshje) me Livornon.

Ish-mbrojtësi i djathtë i Milanit do të marrë ka një mision shumë të vështirë tek Kombëtarja kuqezi pasi do të kërkojë që të thyejë ‘mitin De Biasi’ i cili për herë të parë kualifikoi Shqipërinë në fazën finale të një kompeticioni të madh evropian.

Panucci ka luajtur për skuadra të mëdha europiane si: Chelsea, Real Madrid, Roma, Inter dhe Milani.