Kusari- Lila: Qeveria e re do ta ketë Supershef Vuçiqin

Kryetarja e partisë Alternativa, Mimoza Kusari- Lila ka komentuar edhe njëherë çështjen e marrëveshjes së koalicionit PAN ku bëjnë pjesë dhe një pjesë e partive të grupit minoritar Lista Serbe.

Duke qenë se seanca e sotme e Kuvendit që ishte paraparë të zgjedhte kryesinë e Qeverisë së re, për shkak të mosprezencën në sallë të deputetëve të Listës Serbe u shtye për një pauzë më të gjatë se 15 minutëshe, Kusari- Lila duke iu referuar marrëveshjes së PAN e Listes Serbe, thotë se ”në terr e nisën e me terr janë ty e bitisë”, transmeton Klan Kosova.

Sipas të parës së Alternatives, deputetët e PAN nuk deshën ta votojnë as Qeverinë e re, pa deputetët e Listes Serbe.

Tutje Mimoza Kusari në reagimin e saj në Facebook, ka thënë se Qeveria e re do ta ketë dhe një supershef Vuçiqin në Beograd.

”Me terr e nisën me terr janë ty e bitisë.

Ironia e Qeverisë Haradinaj, pritja e kthimit të listës Serbe nga Beogradi.

Presin kthimin e deputetëve të Kosovës që morrën miratimin e Vuçiçit për qeverinë e Kosovës. As me e votu qeverinë nuk e deshtën pa ta.

Na zdravlje Nova Vlada G-dine Haradinaj, g-dine Veselji, g-dine Limaj i g-ine Pacolji.

Qeveria më megalomane në Ballkan, do të ketë 5 Zv-Kryeministra dhe 21 Ministra. Shtatë ministri do të merren me zhvillim ekonomik, dy prej tyre me bujqësi dhe zhvillim rural.

Profilet e ministra e janë në ç’akordim të plotë në shumicën e rasteve me dikasterët që ata mbulojnë. Mjekët merren me infrastrukturë e planifikim, kontabilistët me Arsim, e marrëniet ndërkombëtare me shëndetësi, e lista vazhdon gjatë.

Qeveria e re e Kosovës do ti ketë gjashtë shefa, Kryeministrin me 5 Zv/kryeministra dhe një Supershef, Vuçiçin në Beograd.

Së bashku krejt shefat e kryeshefi do të duhet të na tregojnë zgjidhjen për:

Demarkacionin

Asociacionin

Dialogun

Transformimin e FSK në ushtri.

Këtë bonus Serbia as ëndërr nuk e ka pa, këtë ia dhanë shqiptarët e Kosovës me etjen për pushtet e dorëzuan sot në Beograd shtetin.

Por, Kosova prapë ka shpresë, se sot ka popullatë më të vetëdijësuar se kurrë më parë.

Kosova ka Alternativë!

Kësaj qeverie po i thonë, Dobrodošli, por ne shumë shpejt do të ju themi Mirëpafshim!”