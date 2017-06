Kusari-Lila përfaqëson Kosovën në Kongresin Metropolis në Kanada

Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari-Lila, po merr pjesë në Kongresin e XII botëror -Metropolis, i cili po mbahet në Montreal të Kanadasë me temën “Sfidat globale, qytetet kryesore në aksion”.

Kryetarja Kusari-Lila ka falënderuar organizatorët e kongresit Metropolis për ftesën e bërë si dhe mbështetjen e organizatës NDI Women për pjesëmarrjen. Ajo ndër të tjera është shprehur se do të marr pjesë edhe në panelin e të Enjtes, si kryetare e Gjakovës dhe përfaqësuese e Kosovës ku në këtë panel do të jenë të pranishëm edhe kryetari i Montreal, Z. Denis Coderre, zv/Presidenti i zonës Metropolitane të Barcelonës, z. Alfred Bosch si dhe udhëheqës tjerë lokal për të frymëzuar ndryshimet e domosdoshme globale për shoqëri të qëndrueshme.

Gjatë kësaj vizite në Kanada, kryetarja Mimoza Kusari-Lila do të qëndroj edhe në Toronto ku do të pritet nga z. Chad Rogers, Konsulli Nderi i Kosovës për Toronto dhe do të ketë tryezë me Ministren e Statutit të Gruas për Provincën e Ontarios, znj. Indira Naidoo-Harris si dhe takim me z. Richars Koroscill, President i përkohshëm dhe Kryeshef i Odës Ekonomike të Tregtisë.

Në fund, kryetarja Kusari Lila do të vizitoj edhe kryetaren e bashkësisë së Mississauga, znj. Bonnie Crombie, si dhe do të takohet me rrjetin e biznesit dhe komunitetin e diasporës në Hamilton, ku janë përqendruar afro 5 mijë kosovar.