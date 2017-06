Kusari-Lila: PAN-i s’i ka numrat për krijimin e qeverisë, të lëshojë rrugë!

Kryetarja e Alternativa-s, njëherësh deputetja e ardhshme e Kuvendit të Republikës, Mimoza Kusari-Lila e cilëson jokorrekte sjelljen e koalicionit PDK-AAK dhe Nisma kundrejt deklarimeve për “kontrabandimin” e deputetëve të LAA-nit për mundësimin e formimit të qeverisë “Haradinaj”.

Kusari-Lila thotë se nuk është as demokratike dhe as veprim i mençur politik të mbahet presioni me spekulime të vazhdueshme.

“Zgjedhjet qartë kanë treguar ulëset e secilit koalicion/subjekt. Nëse nuk arrihen marrëveshjet në nivel të subjekteve, sjellje shtetërore është të deklarohen zyrtarisht që përkundër se kemi dalë të parët, nuk i kemi numrat për të formuar Qeverinë, andaj lëshojmë rrugë për subjektet tjera të arrijnë marrëveshje për të Qeverisur”, ka thënë ajo për “Indeksonline”.

Në të kundërtën, Kusari-Lila, thotë se vaj halli për koalicionin që e nisë aktivitetin me vota të kontrabanduara të deputetëve veç e veç. “A është “kontrabanda” koncepti i qeverisjes me “Fillim e Ri”?! Shteti ka shumë sfida të cilat kanë nevojë për qeveri dhe Parlament me politikë të qartë, ndërsa marrëveshjet ad-hoc me deputetë veç e veç për secilën çështje vetëm se do të dobësojnë agjendën shtetërore të Kosovës”, është shprehur ajo.

Në fund, kryetarja e Gjakovës theksoi se Kosova ka nevojë për stabilitet dhe politikë të qartë anti-korrupsion dhe pro Evropë dhe ajo nuk arrihet kurrë me Qeverinë e PAN.

“Mendoni cili shtet i zhvilluar në Evropë apo gjetiu formoi Qeveri me vota të negociuara Add-Hoc?! Një herë e përgjithmonë duhet të tejkalojmë mentalitetin e “me çdo kusht në Qeveri” qoftë edhe ajo në dëm të shtetit”, ka thënë Kusari-Lila.