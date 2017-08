Kurti tregon se si mund të dilet nga bllokimi institucional

Deputeti i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka dhënë një propozim se si të dilet nga bllokimi. Deputeti i Vetëvendosjes propozon që deputetët pjesëmarrës të seancës konstituive të përzgjedhin një kandidat të përbashkët për Kryetar të Kuvendit për datën 24 gusht.

Kurti thekson se në atë datë, nëse PAN e bojkoton seancën apo nëse refuzon të paraqesë kandidatin e saj, atëherë ata do të votojnë kandidatin e tyre.

Sipas Kurtit, nëse PAN do ta paraqesë një kandidat, atëherë secili subjekt e deputet do të bëjë zgjedhjen e vet (sepse nisma që ne propozojmë në radhë të parë ka për synim tejkalimin e këtij bllokimi). Por, nëse kandidati i paraqitur nga PAN nuk do të marrë votat e duhura, atëherë kandidati i përbashkët do të mund të votohet në të njëjtën seancë.

Lexoni të plotë shkrimin e Kurtit: