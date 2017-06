Kurti merr mbi 24 mijë vota në Prishtinë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka marrë mbi 24 mijë vota vetëm në kryeqytet dhe fshatrat për rreth.

Sipas formularëve të rezultateve preliminare të publikuara në ueb-faqen e KQZ-së, Kurti ka marrë mbi 24.266 vota në Prishtinë. I dyti më i votuari në këtë subjekt në kryeqytet është Shpend Ahmeti me mbi 19.960 vota. Kurse, kryetari i Vetëvendosje, Visar Ymeri ka marrë mbi 8.918 vota.

Në publikimin e formularëve të KQZ-së nuk janë të numëruar votat me kusht, votat me postë dhe ato të personave me aftësi të kufizuara.