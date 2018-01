Kurteshi: Molliqaj ta respektojë statutin e Vetëvendosjes

Sekretari i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje Ismajl Kurteshi ka reaguar ndaj deklaratave të Dardan Molliqajt, duke thënë se nuk ka kontestuar vizitat e Molliqajt në qendrat e Lëvizjes.

Kurteshi, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se “në në asnjë mënyrë nuk e kam kontestuar vizitën e z. Molliqaj në qendrat e Lëvizjes Vetëvendosje, edhe pse në Lëvizje aktivitetet zakonisht bëhen në koordinim me Kryesin ose Sekretariatin e Përgjithshëm”.

“Unë e kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj ilegale, (kundër statusore), përpjekjen e tij që t’i ndaj nga Vetëvendosja aktivistët tanë derisa ai është anëtar i Lëvizjes, sepse kjo nuk është as statusore dhe as e moralshme”, ka thënë Kurteshi.

Shkrimi i plotë i Kurteshit në Facebook:

“Dy sqarime

Dy komunikimet e mija publike gjatë javës së kaluar, nga disa interpretues u keq interpretuan kurse nga disa lexues dhe ndonjë interpretues mund të jenë keqkuptuar prandaj e konsideroj të nevojshme që t’i bëjë sqarimet në vijim:

1. Me 14 janar fjala ime drejtuar anëtarëve të Këshillit të Qendrës së Prishtinës nga disa media u interpretua si “kërcënim”, përkundër faktit që as në tekst e as në nëntekst as një fjalë nuk paraqet kërcënim. Në fund të fundit fjala ime është incizuar nga mjetet e informimit që e përcillnin at ngjarje, do të ishte mirë që ata të cilët fjalimin tim e kanë vlerësuar si kërcënues t’ia shpjegojnë publikut se ku e bazojnë këtë cilësim, përndryshe cilësimi i tillë mbetet i pa argumentuar e nga ndonjëri nga ata ndoshta edhe tendencioz.

2. Me 18 janar, pas ankesave të disa aktivistëve të Vetëvendosjes se deputeti dhe anëtari i Lëvizjes Vetëvendosje, z. Dardan Molliqaj, po i takon strukturat në disa Qendrave të Vetëvendosjes dhe në këto takime po fol për ndarjen e Vetëvendosjes dhe themelimin e një partie të re. Bazuar në përgjegjësit që aktualisht i kam në Lëvizjen Vetëvendosje kam menduar se është obligim i imi zyrtar të reagoj.

Në reagimin tim unë në asnjë mënyrë nuk e kamë kontestuar vizitën e z. Molliqaj në qendrat e Lëvizjes Vetëvendosje, edhe pse në Lëvizje aktivitetet zakonisht bëhen në koordinim me Kryesin ose Sekretariatin e Përgjithshëm.

Unë nuk e kam kontestuar as debatin me aktivist e as mendimin e tij kundër në çfarëdo situate.

Unë do ta kisha përshëndetur edhe kandidimin e z. Molliqaj për Kryetar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe sigurisht do të isha angazhuar që t’i krijojmë kushte plotësisht të barabarta me kundër kandidatin e tij gjatë fushatës zgjedhore dhe do ta respektoja deri në maksimum të drejtën e secilit përkrahës të tij në fushat, po të kishte kandiduar edhe ai.

Unë do ta quaja legjitim edhe angazhimin e tij për themelimin e një subjekti të ri politik si dhe përpjekjen e tij që t’i bind aktivistët e Vetëvendosjes që t’i bashkohen subjektit të tij, por vetëm pasi të ishte larguar nga Vetëvendosja.

Unë e kam quajtur dhe vazhdoj ta quaj ilegale, (kundër statusore), përpjekjen e tij që t’i ndaj nga Vetëvendosja aktivistët tanë derisa ai është anëtar i Lëvizjes, sepse kjo nuk është as statusore dhe as e moralshme.

Z. Molliqaj e ka mundësin që të veproj nën çatinë e vjetër ose ta ndërtoj një të re, kjo varet prej tij, ajo që unë po kërkoj nga ai është respektimi i Statutit, në hartimin e të cilit kontribuoj edhe ai vet, deri sa deklarohet se është anëtar i Lëvizjes Vetëvendosje” (sic.), ka shkruar Kurteshi. /