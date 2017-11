Kurteshi: Bizeneset e vogla do të jenë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik

Me qeverisjen time në Gjilan bizneset e vogla nuk do të shihen vetëm si burim taksash. Ato do të jenë shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik në komunën tonë. Secila taksë e mbledhur nga bizneset do të përkthehet në investim direkt në infrastrukturë e lehtësime të tjera.

Propaganda e pushtetit se me qeverisjen tonë do të shuhen bizneset e vogla është vetëm një shpifje e cila ka për qëllim fshehjen e mospunës dhe angazhimit për këto biznese. /KI/