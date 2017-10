Kuriozitete të pabesueshme, por tërësisht të vërteta për ushqimet (Foto)

Ju sjellim disa kuriozitete të cilat lidhen me produktet ushqimore që ne konsumojmë rregullisht. Ndoshta duken të pabesueshme, por janë pltësisht të vërteta.

Ja cilat janë:

Në kohërat e lashta, buka përdorej si gomë.

Etiketat e frutave dhe zarzavateve janë të ngrënshme. Njihen si të tilla edhe prej Agjencisë Amerikane te Ushqimit.

Mjalti mund të rezistojë i pa prishur për 3 mijë vjet, nëse është origjinal.

Djathi është ushqimi që vidhet më shumë nëpër dyqane.

Ananasi nuk është një fryt i vetëm, por një përzierje manaferrash.

Sasia mesatare e sheqerit që konsumon gjatë 1 jave një amerikan është më e madhe se ajo që konsumonte gjatë një viti, 200 vjet më parë.

Torta “German Chocolate” nuk është gjermane. Emri i saj e ka origjinën nga ai që e prodhoi për herë të parë, amerikani, Sam German.

Sipas një studimi të publikuar në Nevv England Journal of Medicine, 2-3 filxhanë kafe në ditë, mund ta zgjasin jetëgjatësinë e burrave me 10% dhe atë të grave, me 13%.

Shpikësja e biskotave “Chocolate Chips” e ka shitur recetën e saj tek “Nestle” në këmbim të furnizimit me çokollata në kohën e pensionit.

Furra me mikrovale konsumon më tepër energji për të mbajtur orën në pune, sesa për të ngrohur ushqimet.

Përpara shpikjes se frigoriferit, për të ruajtur qumështin e freskët, njerëzit fusnin në të bretkosa të gjalla.

Në vitin 1985, koka-kola ishte pija e parë që u mor nga astronautët në hapësirë.

Çokollata, dikur, është përdorur si monedhë.

Rigoni ka një përqindje më të lartë antioksidantësh sesa boronicat.

Kokoshkat e pjekura në furrën me mikrovalë, lëshojnë një gaz helmues, që dëmton mushkëritë.

Mollët bëjnë pjesë në familjen e trëndafilave, ashtu si kumbullat dhe dardhat.

Për të bërë një kile mjaltë, bletët duhet të vizitojnë 4 milion lule.

Ka më shumë se 10 mijë lloje domatesh.

Vera vendoset në shishe të errët për të parandaluar dëmet që mund të shkaktohen nga drita.

Karotat kanë 0% yndyrë.

Në shtator të vitit 1999 Dustin Philips arriti të pijë 400 ml lëng domate në vetëm 33 sekonda, duke hyrë në Librin Gines të Rekordeve.

Tre të katërtat e peshkut që kapet perdoret si ushqim, ndërsa pjesa e mbetur përdoret për të bërë, sapun, margarinë, ngjitëse dhe pleh.