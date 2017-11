Kurime natyrore kundër ftohjes në dimër

Mjaltë, propolis, çajra, natyra na dhuron shumë armë për të përballuar sëmundjet nga ftohja në mënyrën më të ëmbël.

E vetmja recetë? Pak kohë për t’ia kushtuar vetes …

Një rënie shiu të befasoi dhe je pa çadër, dritarja e zyrës ka qenë e mbyllur gjatë gjithë pasdites, për të mbërritur në shtëpi ke marrë autobusin e mbushur plot me njerëz. Pasoja? Kokë e rëndë dhe hundët të zëna: ke marrë një të ftohtë.

Pushoni

Për të zgjidhur situatën shpejt, gjëja më e mirë që mund të bëni është të pushoni dhe të qëndroni ngrohtë. Të ktheheni në punë kur ende nuk ndiheni mirë mund të sjellë një përkeqësim të simptomave të tilla, si dhe ethe dhe kollë.

Barëra aromatikë

Me të ftohtin është e rëndësishme që të pini shumë që të hidratoni trupin tuaj dhe për të zvogëluar inflamacion. Ujë i thjeshtë natyral është shumë mirë, ndoshta i pasur me lëngun e gjysmë limoni , i pasur me vitaminë C, por për ndihmë shtesë mund ti shtoni një çaj bimor. Perfekte kundër ftohjes dhe kollës janë çaji i kamomilit, blirit, trumzës, pasi përmbajnë substanca antibakteriale dhe qetësuese. Të pini shumë gota në ditë të ëmbëlsuara me një lugë mjaltë gështenje, është gjëja më e mirë për mirëqenien e hundëve dhe fytit tuaj.

Çaji perfekt

Shumë çajra gjenden në bustina në supermarkete, por nëse do një përzierje origjinale drejtohuni tek farmacitë bimore.

Me pjesët delikate të bimëve ( si lulet e kamomilit) përgatiten çajra shumë të mirë ; hidhni një lugë përzierje në një litër ujë të vluar, lëreni të pushojë për 10 minuta dhe filtrojeni. Shtoni një sasi të vogël, një lugë, në një litër ujë të ftohtë, e zieni dhe pas 5 minutash hiqeni nga zjarri. Pini çajin e freskët të sapo përgatitur ose gjatë gjithë ditës, kështu që ata do të mbajnë të pandryshuara vlerat e tyre.

Mjalti, plot me vlera

Mjalti është një aleat që nuk duhet nënvlerësuar për të luftuar të ftohtët. I pasur me minerale, në fakt, ka një veprim efektiv anti-bakterial. Zgjidhni mjaltin e gështenjës është perfekt për mposhtur sëmundjet e ftohjes. Një tjetër “dhuratë” nga bleta është propolis, të cilin insektet e përdorin për të mbrojtur kosheren nga rreziqet e jashtme dhe veshja e qelizave: tani është vërtetuar se kjo substancë është e aftë të përmirësojë mbrojtjen imune dhe të ndihmojë trupin për të zhdukur inflamacionin dhe viruset e influencës.

Fuqia e ujit

E dinin mirë edhe gjyshet tona: uji me sodë është arma sekrete kundër zënies së hundëve. Thjesht shkrini një lugë gjelle sode buke në një tenxhere me ujë të ngrohtë dhe thithni avullin që të keni një frymëmarrje pak më të lehtë. Për të rritur efektet, shtoni disa pika të vajit esencial të eukaliptit, pishës ose nenexhikut në ujë, për një ndjenjë freskuese të menjëhershme. Për të zhbllokuar hundët është i mirë edhe uji i detit. Të pasura me kripëra minerale uji i detit pastron dhe lehtëson hundët. /Donna Moderna/