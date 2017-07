Kurdët konfirmojnë se Al-Baghdadi është gjallë dhe ndodhet në Raqa

Një zyrtar i lartë kurde tha të hënën se ishte 99 për qind i sigurt se kreu i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Bagdadi ishte i gjallë dhe i vendosur në jug të qytetit sirian Raqqa.

“Bagdadi është padyshim i gjallë, ai nuk ka vdekur, kemi informacion se ai është gjallë, besojmë 99 për qind që ai është gjallë”, tha Lahur Talabany në një intervistë për Reuters transmeton Indeksonline.

“Mos harroni rrënjët e tij ditët kur ai ishte pjesw al Kaedës në Irak, ai u fsheh nga shërbimet e sigurisë, ai e di se çfarë po bën”.

Forcat irakiane të sigurisë kanë përfunduar tre vjet të sundimit të Shtetit Islamik në qytetin irakian të Mosulit dhe grupi është nën presion në rritje në Raqqa, të dy fortesat në kalifatin e vetëshpallur të shkatërruar të militantëve.

Megjithatë, Talabani tha se shteti islamik po ndryshonte taktikat pavarësisht moralit të ulët dhe do të duhej tre apo katër vjet për të eliminuar grupin. Pas humbjes, Shteti Islamik do të kryente një kryengritje dhe do t’i ngjajë al-Kaedës tha ai.